Ryanair анонсировал запуск 13 новых маршрутов. Фото: pixabay

Лоукостер Ryanair в летнем расписании 2022 запустит 13 новых маршрутов из Украины из четырех аэропортов. Расписание начнет действовать с 27 марта с переводом страны на летнее время.

Об этом сообщает avianews.

Из аэропорта во Львове будет шесть новых направлений, из "Борисполя" и аэропорта Одессы Ryanair откроет по три новых маршрута, из Херсона один.

Общая частота полетов по всем заявленным новым маршрутам из Украины составит 28 рейсов в неделю.

Обновленное летнее расписание полетов из Украины Ryanair включает 90 маршрутов с общей частотой полетов свыше 230 раз в неделю. Ryanair назвал его самым масштабным в своей истории.

Общее количество маршрутов Ryanair из аэропортов Украины в летнем расписании 2022 года: Киев - 38 маршрутов, Львов - 27, Одесса - 16, Харьков - 6, Херсон - 3.

Новые рейсы из Киева: 

  • Брюссель (Шарлеруа): с 27 марта, 4 раза в неделю;
  • Корфу (Керкира): с 7 июня, 1 раз в неделю;
  • Стокгольм (Арланда): с 29 марта, 2 раза в неделю.

Новые рейсы из Львова:

  • Барселона: с 27 марта, 2 раза в неделю;
  • Брюссель (Шарлеруа): с 27 марта, 2 раза в неделю;
  • Гданьск: с 27 марта, 3 раза в неделю;
  • Нюрнберг: с 30 марта, 2 раза в неделю;
  • Стокгольм (Арланда): с 27 марта, 2 раза в неделю;
  • Загреб: с 27 марта, 2 раза в неделю.

Новые рейсы из Одессы: 

  • Брюссель (Шарлеруа): с 27 марта, 2 раза в неделю;
  • Лондон (Станстед): с 27 марта, 2 раза в неделю;
  • Венеция (Марко Поло): с 27 марта, 2 раза в неделю.

Новые рейсы из Херсона:

  • Варшава (Модлин): с 28 марта, 2 раза в неделю.

Напомним ранее мы писали, что Ryanair отменил полеты в Польшу, Австрию, Словакию и Италию из трех аэропортов нашей страны

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