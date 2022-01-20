Лоукостер Ryanair в летнем расписании 2022 запустит 13 новых маршрутов из Украины из четырех аэропортов. Расписание начнет действовать с 27 марта с переводом страны на летнее время.

Об этом сообщает avianews.

Из аэропорта во Львове будет шесть новых направлений, из "Борисполя" и аэропорта Одессы Ryanair откроет по три новых маршрута, из Херсона один.

Общая частота полетов по всем заявленным новым маршрутам из Украины составит 28 рейсов в неделю.

Обновленное летнее расписание полетов из Украины Ryanair включает 90 маршрутов с общей частотой полетов свыше 230 раз в неделю. Ryanair назвал его самым масштабным в своей истории.

Общее количество маршрутов Ryanair из аэропортов Украины в летнем расписании 2022 года: Киев - 38 маршрутов, Львов - 27, Одесса - 16, Харьков - 6, Херсон - 3.

Новые рейсы из Киева:

Брюссель (Шарлеруа): с 27 марта, 4 раза в неделю;

Корфу (Керкира): с 7 июня, 1 раз в неделю;

Стокгольм (Арланда): с 29 марта, 2 раза в неделю.

Новые рейсы из Львова:

Барселона: с 27 марта, 2 раза в неделю;

Брюссель (Шарлеруа): с 27 марта, 2 раза в неделю;

Гданьск: с 27 марта, 3 раза в неделю;

Нюрнберг: с 30 марта, 2 раза в неделю;

Стокгольм (Арланда): с 27 марта, 2 раза в неделю;

Загреб: с 27 марта, 2 раза в неделю.

Новые рейсы из Одессы:

Брюссель (Шарлеруа): с 27 марта, 2 раза в неделю;

Лондон (Станстед): с 27 марта, 2 раза в неделю;

Венеция (Марко Поло): с 27 марта, 2 раза в неделю.

Новые рейсы из Херсона:

Варшава (Модлин): с 28 марта, 2 раза в неделю.

Напомним ранее мы писали, что Ryanair отменил полеты в Польшу, Австрию, Словакию и Италию из трех аэропортов нашей страны.

Также мы писали, что туристов предупредили об изменении правил перевоза ручной клади при перелетах.