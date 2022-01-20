В Киеве правоохранители задержали 62-летнего мужчину, который в течение двух дней незаконно удерживал и насиловал 25-летнюю девушку.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры на своей странице в Facebook.

По данным следствия, в воскресенье, 16 января, пенсионер путем обмана завел девушку в свое жилище, где в течение двух дней удерживал против ее воли и насиловал. Так как девушка пыталась сопротивляться, мужчина бил ее, душил и поджигал волосы.

Во вторник, 18 января, злоумышленник отпустил девушку. После этого она сразу обратилась в полицию.

Правоохранители разыскали и задержали мужчину. Им оказался 62-летний уроженец города Умань Черкасской области.

Задержанному сообщили подозрении, сейчас решается вопрос об избрании ему безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей.

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