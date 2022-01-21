Министерство охраны здоровья (МОЗ) Украины опубликовало новую карту карантинных зон в Украине. С понедельника, 24 января, Ивано-Франковская область первой зайдет в красную зону карантинных ограничений.

Об этом сообщает в Facebook Министерство охраны здоровья (МОЗ) Украины в пятницу, 21 января.

По данным МОЗ, 8 областей Украины находятся в оранжевой зоне карантина. Среди них:

Львовская область;

Тернопольская область;

Ивано-Франковская область (до понедельника, 24 января);

Черновецкая область;

Ровенская область;

Житомирская область;

Черниговская область;

Сумская область.

Кроме того, в МОЗ привели статистику заболеваемости COVID-19 за неделю. По данным МОЗ, с 15 по 21 января в Украине выявили 82 028 новых случаев COVID-19. Заболели 8 378 детей и 2 082 медицинских работника. Госпитализировано 12 755 человек, летальных исходов - 925. Выздоровели 31 157 человек.

С понедельника Ивано-Франковская область зайдет в красную зону карантина. Источник: Facebook/МОЗ Украины

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине 4-й день растет заболеваемость ковидом. По данным на утро 21 января, впервые с ноября число новых случаев превысило 20 тысяч.

Также мы писали, что Минздрав уже в феврале ожидает минимум 60 тысяч новых случаев ковида ежедневно.