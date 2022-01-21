Опубликована новая карта цветных карантинных зон в Украине. Статистика МОЗ
Министерство охраны здоровья (МОЗ) Украины опубликовало новую карту карантинных зон в Украине. С понедельника, 24 января, Ивано-Франковская область первой зайдет в красную зону карантинных ограничений.
Об этом сообщает в Facebook Министерство охраны здоровья (МОЗ) Украины в пятницу, 21 января.
По данным МОЗ, 8 областей Украины находятся в оранжевой зоне карантина. Среди них:
- Львовская область;
- Тернопольская область;
- Ивано-Франковская область (до понедельника, 24 января);
- Черновецкая область;
- Ровенская область;
- Житомирская область;
- Черниговская область;
- Сумская область.
Кроме того, в МОЗ привели статистику заболеваемости COVID-19 за неделю. По данным МОЗ, с 15 по 21 января в Украине выявили 82 028 новых случаев COVID-19. Заболели 8 378 детей и 2 082 медицинских работника. Госпитализировано 12 755 человек, летальных исходов - 925. Выздоровели 31 157 человек.
С понедельника Ивано-Франковская область зайдет в красную зону карантина. Источник: Facebook/МОЗ Украины
Ранее "Страна" сообщала, что в Украине 4-й день растет заболеваемость ковидом. По данным на утро 21 января, впервые с ноября число новых случаев превысило 20 тысяч.
Также мы писали, что Минздрав уже в феврале ожидает минимум 60 тысяч новых случаев ковида ежедневно.