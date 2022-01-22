Число ядерных боеголовок в мире растет и достигло примерно 13 тысяч. Это является неприемлемым.

Такое заявление сделал 21 января на пресс-конференции генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

"Мы, к сожалению, наблюдаем рост числа ядерных боеголовок. У нас сейчас 13 тысяч ядерных боеголовок в мире, и я не думаю, что это то, что мы можем принять", - сказал Гутерреш.

Ранее 21 января Гутерриш высказался по теме пандемии коронавируса. Он заявил, что существующие темпы глобальной вакцинации позволят приблизиться к коллективному иммунитету от коронавируса в Африке только в 2024 году, а это грозит появлением новых вариантов инфекции, которые могут оказаться страшнее штамма "омикрон".

Осенью "Страна" сообщала, что сейчас в составе стратегических и тактических сил США есть 12 типов ядерных боеприпасов, которые различаются по мощности и системам доставки. Такие данные приводило Национальное управление по ядерной безопасности страны, отвечающее за ядерный арсенал. При этом средний возраст американских боеголовок составляет 27,4 года.