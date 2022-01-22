Сегодня, 22 января, в четырех областях Украины объявлен желтый (первый) уровень опасности из-за сильного ветра и метели, которую синоптики прогнозировали на выходные по всем регионам страны.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"22 января в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, метель", — говорится в предупреждении.

Первый уровень опасности объявлен в следующих областях:

Львовская;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

Также стоит отметить, что во всех регионах страны, кроме южных, ожидается гололед. Источник: meteo.gov.ua

Желтый (первый) уровень опасности означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможных ухудшениях погодных условий.

Напомним, ранее мы писали утром 18 января в Украине шквальный ветер обесточил почти 350 населенных пунктов в десяти областях.

Также сообщалось, что в Киеве зафиксировали рекордный за последние полтора века ветер. 14 января зафиксировали максимальную скорость ветра, которая достигла рекордных 23 м/с (83 км/ч).