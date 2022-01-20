Завтра, 21 января, синоптики прогнозируют практически во всех регионах страны осадки в виде снега. Кроме того, с каждым днем в Украине становится все холоднее, ночью температура воздуха упадет до -8 градусов, а также ожидается усиленный ветер до 7-12 м/с во всех уголках страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях Украины температура воздуха ночью ожидается -2...-7 градусов, днем до -1...-2 градуса. Кроме того, во всех регионах западной части страны синоптики прогнозируют снеговые осадки.

В северной части страны и в Киеве будет -2... -5 градусов ночью, днем синоптики прогнозируют -1...+1 градус, а также снег.

Восточные регионы Украины также накроют снегопады. Синоптики сообщают, что ночью ожидается -1... -8 градусов, днем температура воздуха составит -2...+2 градуса.

Снежная погода обойдет стороной только южную часть страны. Кроме того, на юге столбики термометров покажут ночью 0...-2 градусов, а днем воздух прогреется до 0...+3 градуса. Несмотря на то, что осадков не прогнозируется, солнца также не будет: все регионы южной части Украины ожидает пасмурная погода.

Между тем, синоптик Наталья Диденко сообщала о том, что Украину ждет усиление морозов, которое придет к нам в начале следующей недели. Но перед этим нас ждут пятница и суббота с периодическим снегом.

Мы также писали о том, что на перевалах на Прикарпатье, где ночью ударили 15-градусные морозы, организовали пункты обогрева. Там можно согреться и переждать холод.