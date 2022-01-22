В День соборности Украины президент Владимир Зеленский прибыл в Запорожье, где открыл Запорожский мостовой переход, строительство которого было начато 30 августа 2004 года. Также Зеленский принял участие во флешмобе "Живая цепь" по случаю всеукраинского праздника.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Открытый Запорожский мостовой переход - это проект из двух мостов и автострады в Запорожье, задуманный еще при СССР. Строительство мостов началось 30 августа 2004 года.

Строительством мостов с 2020 года занимается турецкая компания "Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi", стоимость работ составила 11,9 миллиардов гривен.

На новом мосту более 1500 человек, в их числе и Зеленский, взялись за руки и соединили берега реки Днепр, символизируя этим соборность Украины.

"Сегодня мы отмечаем большой праздник – День Соборности Украины. 103 года назад началось воссоединение украинских земель в единое независимое государство. 103 года назад был провозглашен Акт объединения. Это действительно знаковое событие в истории создания государства, которое дает два важных наставления для всех последующих поколений. Если не прекращать борьбу – рано или поздно единое и независимое государство будет полностью восстановлено. Если не достичь подлинного единства, независимость будет потеряна", – сказал перед началом флешмоба Зеленский.

Также он обратился к крымчанам и украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях.

"Сегодня Донбасс и Крым, к сожалению, оторваны от Украины уже восемь лет. Но для нас это время – как столетие. Я знаю, что мы будем точно вместе. В Донецке и в Крыму мы с вами обязательно провозгласим новый Акт объединения и будем отмечать это каждый год. Согласитесь, есть традиции, которые должны появиться в будущем", - с пафосом сказал Зеленский.

Между тем, пока в Запорожье торжественно открыли долгострой, в Киеве провели работы по демонтажу одной из архитектурных колонн моста Патона в связи с ухудшением ее технического состояния.

Также мы сообщали о том, что мост Патона, с которого отваливаются старые куски бетона, железа, других конструкций и падают прямо в Днепр, в декабре 2021 года решили озеленить на полмиллиона гривен из городского бюджета.