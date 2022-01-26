Президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендии спортсменам по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренерам. Среди спортсменов есть и однофамилец президента по имени Владимир.

Соответствующий документ обнародовал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Тelegram-канале.

В списке спортсменов и тренеров, которым была назначена стипендия, если и Владимир Зеленский. только отчество у него не как у президента -Александрович, а Григорьевич.

Владимир Зеленский - серебряный призер чемпионата мира 2021 года по волейболу получил стипендию в размере девяти тысяч гривень. Остальные тренера и спортсмены получили стипендии в размере от 7 до 12 тысяч гривень.

Напомним, на будущей Олимпиаде-2022 в Пекине украинским спортсменам порекомендовали не общаться с прессой на русском языке и не делать фото с россиянами. Более того - им официально запретили стоять рядом с россиянами и с флагом Российской Федерации.

Также сообщалось, что на зимних Олимпийских играх в Пекине Украину представят сорок пять спортсменов в 12 спортивных дисциплинах.