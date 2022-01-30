Историки раскритиковали выводы возглавляемой экс-агентом ФБР группы расследователей о том, кто в 1944 году донес нацистам об убежище еврейской девочки Анны Франк. По мнению специалистов, утверждения расследователей не обоснованы.

Об этом пишет Deutsche Welle.

В январе 2022 года междисциплинарная группа расследователей во главе с Винсом Панкоком представила результаты пятилетней работы, заявив, что установила имя доносчика.

Авторы расследования "на 85 процентов уверены", что предателем был еврейский нотариус Арнольд ван ден Берг - член Еврейского совета, созданного нацистами в Нидерландах для контроля над еврейской общиной на оккупированных территориях (он умер в 1950 году от рака горла). Выводы были опубликованы в книге "Предательство Анны Франк" канадской писательницы Розмари Салливан, вышедшей 18 января 2022 года.

Некоторые СМИ поспешили назвать открытие сенсацией, однако уже на следующий день известные историки, ученые, деятели культуры и эксперты разгромили результаты работы группы Панкока и обвинили расследователей в отсутствии какой-либо доказательной базы. Наиболее резко высказался известный голландский писатель Леон де Винтер - сын уцелевшего в Холокосте еврея.

"Эта книга - преступление. На глазах у всего мира, без каких-либо доказательств из еврея сделали предателя самой знаковой фигуры Холокоста", - заявил он в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

Основой для выводов группы Панкока стала обнаруженная в архивах копия анонимной записки, которую отец Анны Отто Франк - единственный, кому удалось выжить после того, как нацисты в августе 1944 года обнаружили его семью и отправили в концентрационные лагеря, - получил после окончания войны. В ней якобы говорилось, что именно Арнольд ван ден Берг сдал немцам убежище, где скрывалась семья Франк.

Дом-музей Анны Франк в Амстердаме в официальном заявлении назвал выводы расследователей "увлекательной гипотезой, требующей дальнейшего изучения".

"Анонимное письмо с обвинениями в адрес Арнольда ван ден Берга, которое получил Отто Франк, упоминалось еще в ходе расследования в 1963 году. Но тогда никаких свидетельств вины ван ден Берга найдено не было. Не обнаружены они и сейчас", - сказал сотрудник музея, ученый и исследователь Гертьян Брок.

Копия письма, на которое ссылается группа расследователей, по всей видимости, сделана самим Отто Франком, считает Брок, однако сам по себе этот документ не имеет никакой доказательной силы.

"Быть на 85 процентов уверенным в том, что ван ден Берг был предателем, не имея на руках никаких доказательств кроме копии анонимного письма, кажется мне, по меньшей мере, очень странным", - говорит он.

"Необоснованными" назвали выводы команды Панкока и в Фонде Анны Франк в швейцарском Базеле.

"Имя Арнольда ван ден Берга давно известно историкам, так что группа Винса Ванкока не выяснила ничего нового. Выводы о виновности ван ден Берга не подтверждены ни доказательствами, ни свидетельствами, ни фактами, ни документами - это лишь предположение, основанное на одном фрагменте. Это "исследование" - исключительно коммерческое мероприятие, которое привлекло широкое внимание общественности, а не серьезное расследование", - уверен член совета Фонда Ив Кугельман.

Одна из причин скепсиса историков состоит в том, что никакого предателя не было, и нацисты обнаружили убежище случайно, говорит Гертьян Брок. К этому заключению он пришел в 2016 году, изучая обстоятельства ареста Анны Франк и ее родных.

"Полиция действительно пришла в здание, где они скрывались, с определенной целью. Но мы не знаем, с какой именно", - рассказывает ученый.

По его словам, в доме, где было убежище, помимо принадлежащей Отто Франку фирмы "Опекта", производящей джемы и пищевые добавки, располагалась и связанная с ней компания Gies & Co. В марте 1944 года двое сотрудников этой компании были арестованы за торговлю поддельными талонами на продукты. Об этом пишет и Анна Франк в своем дневнике.

В августе 1944 года в здании был проведен еще один обыск, в ходе которого был арестован управляющий директор этой компании - а вместе с ним и восемь евреев, обнаруженных в потайном убежище в задней части дома: семья Анны Франк и их друзья, чета ван Пельс с сыном и стоматолог Фриц Пфеффер.

"Я вполне допускаю, что все эти аресты были связаны между собой, хотя спустя столько лет это очень трудно установить", - говорит Брок.

Как резюмировал Ив Кугельман, узнать имя доносчика - это далеко не самая главная задача.

"Куда важнее для нас понять, почему после опубликования дневника Анны Франк - одного из самых страшных и сильных документов времен Второй мировой войны, в огромной степени повлиявших на человечество, - мы сталкиваемся с теми же проблемами, что и 70 лет назад, почему мы до сих пор вынуждены бороться с проявлениями антисемитизма, расизма, с предательством, с угрозой войны? Вот вопрос, который мы должны себе задать в первую очередь", - сказал Кугельман.

Преступления нацистов во Вторую мировую продолжают раскрывать и расследовать до сих пор. Так пять лет назад Польша обнародовала фамилии всех работников концлагеря Освенцим.

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