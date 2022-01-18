Международная группа из около 20 историков, криминалистов и аналитиков назвала имя подозреваемого мужчины, выдавшего нацистам семью еврейской девушки Анны Франк, которая скрывалась в оккупированном нацистами Амстердаме.

Об этом сообщает BBC в понедельник, 17 января.

По данным исследователей, речь идет о еврейском деятеле из Амстердама Арнольде ван ден Берге. Вероятно, он выдал семью Франк нацистам, чтобы спасти своих близких.

Ван ден Берг был членом Еврейского совета Амстердама - органа, вынужденного проводить нацистскую политику в еврейских районах. В 1943 году его расформировали, а членов отправили по концлагерям.

Однако команда исследователей установила, что ван ден Берга не отправили в лагерь, и он продолжал жить в Амстердаме. Существует предположение, что член Еврейского совета был для нацистов информатором.

Кроме того, в документах предыдущего следователя по делу о доносе нацистам на семью Анны Франк они нашли копию анонимной записки, отправленной отцу Анны - Отто, в которой Арнольд ван ден Берг идентифицировался как предатель его семьи.

Еврейская девочка Анна Франк родилась во Франкфурте-на-Майне в 1929 году. В 1933 году, с приходом к власти в Германии национал-социалистов, ее семья была вынуждена бежать в Амстердам.

В 1940 году нацистская Германия напала на Нидерланды и оккупировала эту страну. Начались аресты евреев, которых депортировали в концлагеря.

С 1942 года семья Франк скрывалась в задней части дома на набережной Принсенграхт, где располагался склад фирмы, которой руководил отец Анны Франк.

В августе 1944 года на евреев, которые прятались в здании, донесли. Их схватили и впоследствии отправили в Освенцим. Анна Франк и ее сестра Маргот умерли от сыпного тифа в марте 1945 года. На тот момент они находились в концлагере Берген-Бельзен.

Дневник Анны Франк, опубликованный после ее смерти, стал самым известным рассказом из первых уст о жизни евреев во время войны.

Напомним, что посол Израиля обвинил Степана Бандеру в пособничестве нацистам и заявил, что таких людей нельзя признавать героями.

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