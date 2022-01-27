Киевский завод "Электронмаш" продали на аукционе за 430 миллионов гривень. Это уже второй раз, когда завод продают, в первый раз он ушел с молотка за в два раза большую цену.

Об этом свидетельствуют данные аукциона.

Указано, что в аукционе приняли участие пять компаний. В результате "Электроманш" за 430 миллионов гривень приобрела ООО Украинский имидж. Как свидетельствуют данные UControl, компания занимается деятельность в сфере права и ее учредительницей является Виолетта Глинянчук.

Примечательно, что это не первый раз, когда данный завод продают на аукционе. В первый раз его выставили на торги в ноябре прошлого года, и тогда победителем аукциона стала компания ООО "Лортен Груп", которая была готова заплатить 970 миллионов гривень (при том что стартовая цена тогда составила меньше 70 млн грн).

Таким образом нынешняя цена оказалась в 2,3 раза дешевле лучшей ставки в ноябре-2021.

Однако после этого "Лортен Груп" отказалась подписывать договор с Фондом государственного имущества. Таким образом завод снова попал на торги.

Стоит отметить, что именно на заводе "Электронмаш" разрабатывали первые советские компьютеры во времена СССР.

Напомним, в прошлом году в Киеве продали завод "Большевик". Кому его продали и при чем здесь люди Зеленского подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что "Страна" сняла легендарный завод "Большевик" с высоты птичьего полета перед его сносом.