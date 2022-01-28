В МОЗ показали новую карту карантинных зон в Украине. Инфографика
Министерство охраны здоровья (МОЗ) Украины опубликовало новую карту карантинных зон в Украине и отчиталось о заболеваемости COVID-19 за неделю.
Об этом сообщает в Facebook МОЗ Украины в пятницу, 28 января.
В МОЗ рассказали, что за неделю, с 22 по 28 января, в Украине выявили 161 072 новых случаев COVID-19. Заболели 22 768 детей и 3 864 медицинских работника. Госпитализировано 18 156 человек, летальных исходов - 889. Кроме того, выздоровели 31 826 человек.
По данным МОЗ, в красной зоне карантина находятся Ивано-Франковская и Ровенская области.
К оранжевой зоне карантина относятся 15 областей Украины:
- Волынская;
- Житомирская;
- Винницкая;
- Запорожская;
- Донецкая;
- Луганская;
- Львовская;
- Сумская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Черновицкая;
- Черниговская;
- Черкасская;
- Закарпатская;
- Харьковская.
Столица Украины и еще 7 областей страны пребывают в желтой зоне карантинных ограничений.
Ранее мы писали, что глава МОЗ Виктор Ляшко заявил, что самый высокий риск быстрого перехода в красный уровень эпидопасности сейчас имеют Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области.
Также "Страна" сообщала, что Минобразования рекомендует перевести учеников 5-11 классов и ВУЗы на длительную удаленку.