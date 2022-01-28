Министерство охраны здоровья (МОЗ) Украины опубликовало новую карту карантинных зон в Украине и отчиталось о заболеваемости COVID-19 за неделю.

Об этом сообщает в Facebook МОЗ Украины в пятницу, 28 января.

В МОЗ рассказали, что за неделю, с 22 по 28 января, в Украине выявили 161 072 новых случаев COVID-19. Заболели 22 768 детей и 3 864 медицинских работника. Госпитализировано 18 156 человек, летальных исходов - 889. Кроме того, выздоровели 31 826 человек.

По данным МОЗ, в красной зоне карантина находятся Ивано-Франковская и Ровенская области.

К оранжевой зоне карантина относятся 15 областей Украины:

Волынская;

Житомирская;

Винницкая;

Запорожская;

Донецкая;

Луганская;

Львовская;

Сумская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Черновицкая;

Черниговская;

Черкасская;

Закарпатская;

Харьковская.

Столица Украины и еще 7 областей страны пребывают в желтой зоне карантинных ограничений.

Ранее мы писали, что глава МОЗ Виктор Ляшко заявил, что самый высокий риск быстрого перехода в красный уровень эпидопасности сейчас имеют Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области.

Также "Страна" сообщала, что Минобразования рекомендует перевести учеников 5-11 классов и ВУЗы на длительную удаленку.