Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев заявил, что жители двух подъездов дома, где произошел взрыв газа, уже вернулись в квартиры.

Об этом Анатолий Куртев сообщил в Facebook в пятницу, 28 января.

"В настоящее время в 3-м и 4-м подъездах уже есть свет, вода, отопление. В понедельник в этих подъездах запланировано обследование вентиляции и запуск газа. Жители квартир этих подъездов уже вернулись в свои квартиры", - написал секретарь горсовета.

В горсовете сообщили, что на завтра, 29 января, запланировано подключение отопления, водоснабжения и электроэнергии в 1 подъезде.

Возле дома уже проведено дополнительное уличное освещение для обеспечения работ в ночное время.

По словам секретаря городского совета, все поврежденные элементы стен и окон будут закрыты деревянным брусом, пленкой и листами ДСП.

В горсовете пообещали, что эти работы будут выполнены за выходные.

Из четырех подъездов дома больше всего пострадал второй подъезд. Немного меньше пострадал первый подъезд.

Полностью разрушены две квартиры второго подъезда: одна на втором этаже, другая – на третьем. Там повреждены внешние стены.

Что касается предоставления помощи пострадавшим, то в мэрии обещали выделить первоочередную материальную помощь в размере 12 прожиточных минимумов. Это чуть больше 26 тысяч гривен на каждого.

Ранее "Страна" узнала, что стало причиной взрыва газа в четырехэтажке в Запорожье.

Также мы писали, что в городе под Днепром в пятиэтажке прогремел взрыв газа. В результате произошел пожар. Пострадали две квартиры, также травмы получил один человек.