Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусам нужно брать земельные участки и заниматься земледелием, тогда "дури в их головах будет меньше".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление Александра Лукашенко с посланием к белорусскому народу и парламенту в пятницу, 28 января.

"Сюда уже хлынули все. И из России, спасибо им россиянам. И с Запада, с Украины, люди приезжают, чтобы жить на этих участках. Я же вас призываю: возьмите, ковыряйтесь на этой земле, дури будет меньше в наших головах, ковидом болеть не будем", - сказал Лукашенко.

"Медленно раскачиваются, бесплатно взять не могут. А когда это будет скуплено, в том числе жителями других государств, вы потом будете власть упрекать", - добавил президент Беларуси.

Напомним, что белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о том, что "вернет Украину в лоно славянства". Также президент Беларуси добавил, что "Украина становится предметом закулисного торга, ее толкают в пламя конфликта, целенаправленно готовят к агрессии".

Ранее "Страна" сообщала, что президент Беларуси заявил, что Минску придется развернуть на границе с Украиной "целый контингент белорусской армии", потому что, по его словам, Киев начал стягивать туда войска.

Также мы писали, что Лукашенко призвал "международных жуликов" заканчивать с пандемией коронавируса.

Кроме того, мы информировали о заявлении Лукашенко, что если ядерные страны не достигнут новых договоренностей, начнется третья мировая война.