Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прямым текстом обвинил Запад в нагнетании паники вокруг российского вторжения.

Он сказал, что не знает "реальной причины, по которой США так делают", но заявил, что это вредит экономике Украины.

"Сегодня мэр Мариуполя, который тут, рядом, говорит - "нет никакой угрозы", а потом кто-то едет и заявляет, что в Мариуполе завтра что-то будет. Неправильно так делать. Кулеба, как министр иностранных дел неоднократно поднимал этот вопрос, потому, что так не по-дружески - посылать сигналы общество. Я про США и другие страны, которые пытаются сеять панику", - заявил Арахамия.

Также он сказал, что "большинство людей, увидев, что 4-5 точных дат уже прошли, поняли, что это запугивание людей и попытка сеять панику".

Напомним, что президент Украины опасается, что Соединенные Штаты могут преднамеренно раздувать тему возможного вторжения России в страну, чтобы тем самым подготовить почву для сделки с Кремлем по Донбассу.

Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский снова заявил о необходимости ввести против России превентивные санкции для того, чтобы избежать эскалации.

Мы писали и о том, что президент Украины остался недоволен реакцией США на угрозу вторжения России. При этом глава Белого дома Джо Байден считает, что Киев недооценивает угрозу.

Кроме того, Зеленский во время встречи с иностранными журналистами заявил, что нагнетание ситуации вокруг вероятного вторжения приводит к экономическим потерям в Украине.