Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия не хочет войны, а Запад преследует свои корыстные устремления, пытаясь ее навязать.

Его слова цитируют "РИА Новости".

"Не хотим мы войны. И она нам совершенно не нужна. И те, кто ее навязывают, особенно с Запада, они преследует свои корыстные измышления", - сказал он.

Саму же вероятность угрозы для Украины он назвал "полной нелепостью":

"Сами украинцы, в том числе официальные лица, заявляют, что никакой угрозы нет. Нет, американские официальные лица утверждают: угроза есть, и они готовы драться, предоставляя (Киеву) оружие до последнего украинца. Их не волнует, какие будут потери с каждой из сторон или не будут", - добавил секретарь СБ РФ.

Напомним, американское военное начальство провело в Вашингтоне пресс-конференцию, на которой, в том числе, говорили об Украине.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников в очередной раз заявил в Раде, что не наблюдается никаких приготовлений к России к наступлению на Украину. В частности, не наблюдается увеличение численности войск. Более того, по его словам, число военных провокаций на Донбассе в последнее время снизилось.

Подробно о том, есть ли угроза вторжения можно прочитать здесь.