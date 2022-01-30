В немецком Бундестаге призвали разрешить конфликт между Россией и Украиной путем дипломатических переговоров, а не поставками оружия.

Об этом заявил глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених, передает RND.

"Мы должны настойчиво пытаться урегулировать конфликт России и Украины путем дипломатии", - сказал он.

В то же время Мютцених добавил, что роль Запада заключается в "поддерживании мира", поэтому нужно выступать посредником в безоружном урегулировании. Тем не менее политик призвал Бундестаг "готовиться к худшему", опасаясь неординарных решений России на границе с Украиной.

Напомним, глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что позиция Германии по вопросу "российской агрессии" в Донбассе может привести к ситуации, когда немецким властям придется разбираться не с урегулированием украинского конфликта, а с возрождением Германской Демократической Республики (ГДР).

Ранее "Страна" сообщала, что в качестве военной помощи Германия передаст Украине пять тысяч немецких касок и поможет с ремонтом бункера под Одессой.