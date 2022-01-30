Скандальный сайт "Миротворец" поглумился над смертью знаменитого советского и российского актера Леонида Куравлева.

"На Московии одним оккупантом стало меньше", - пишет Тelegram-канал "Миротворца".

Звезда советского кино попала на сайт в ноябре 2017 года вместе с Алексеем Булдаковым. Согласно записям в разделе "Чистилище", они "являются подписантами так называемого "Коллективного обращения к российской общественности деятелей культуры России в поддержку позиции президента по Украине и Крыму".

Ранее "Страна" разбиралась, кто сегодня контролирует сайт "Миротворец". В последнее время он практически открыто топит за бывшего президента Петра Порошенко.

Напомним, в России на 86-м году жизни после продолжительной болезни умер актер Леонид Куравлева. О его смерти стало известно в воскресенье, 30 января.

Также сообщалось, что госпитализировали актера с проблемами дыхания еще 10 января. Тогда его состояние оценивали как тяжелое.

Потом Куравлева выписали из больницы в московской Коммунарке, где ему успешно вылечили пневмонию. Но затем его осмотрели неврологи и присвоили паллиативный статус (это значит, что у него есть неизлечимое заболевание, при котором можно только оказывать паллиативную помощь - то есть облегчать симптомы) и актера перевели в хоспис, куда обычно попадают неизлечимые больные.

О жизни, самых известных фильмах Куравлева и его связи с Украиной подробно писала "Страна".