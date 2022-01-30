Депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель резко отреагировала на высказывания главы фракции "Слуга народа" Давида Арахимии о том, что Запад и США "сеют панику" по поводу рисков вторжения российской армии в Украину.

Об этом Виола фон Крамон-Таубадель написала в своем Twitter.

В соцсети политик поинтересовалась, все ли представители украинской власти употребляют наркотики. Иначе объяснить себе слова Давида Арахимии депутат Европарламента не смогла.

"Они все там употребляют наркотики в Украине или что там происходит?" - написала она.

"Депутат Европарламента Виола фон Крамон, которая у немецких "зеленых" отвечает за внешнюю политику, резко отреагировала на слова Арахамии, который прямым текстом обвинил Запад в нагнетании паники вокруг российского вторжения.

"Они все там употребляют наркотики в Украине или что там происходит?", - написала Крамон в Твиттер.

Тут интересно, что имела в виду Крамон под словом "все". Что значит "все"? Неужели она намекает на слухи о наркозависимости самого Зеленского, которые курсируют все более активно?" - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прямым текстом обвинил Запад в нагнетании паники вокруг российского вторжения.

Он сказал, что не знает "реальной причины, по которой США так делают", но заявил, что это вредит экономике Украины.

Также мы писали, что еще один "слуга народа" обвинил западные СМИ в раздувании паники во вред Украине.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с иностранными журналистами заявил, что нагнетание ситуации вокруг вероятного вторжения приводит к экономическим потерям в Украине.