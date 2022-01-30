На переформатированном под политические задачи Зеленского государственном телеканале "Рада" опровергают, что уволили Полину Шишкину после того, как она на видео заявила, что ненавидит украинский язык.

Это видео с девушкой появилось на днях после чего поднялся большой скандал. А вскоре появилось ещё одно видео Полины, где она извиняется.

В Telegram-каналах написали, что она работает на канале "Рада", и что ее оттуда после скандала уволили.

На канале "Рада" официальных заявлений не делали, но неофициально сказали "Стране", что не могли ее уволить потому что она у них на момент появления видео уже не работала.

"Несколько дней она работала гостевым редактором на продакшн, который запускал канал. Но официально на работу ее никто не брал. Ни на канал, ни на продакшн. В трудовых отношениях она с нами не состояла", - заявил нам источник на телеканале.

А ещё один сотрудник канала предположил, что видео постановочное.

"Не исключаю, что девушку попросили сказать на камеру что-то плохое про украинский язык. Затем попросили извиниться и выложили видео, показав какие они крутые борцы с "украинофобами". Ну заодно и "Раду" мочканули", - сказал сотрудник "Рады".

Ранее мы писали, что госканал "Рада" заплатил за 2 недели работы 9 млн гривен компании, в которой Зеленский был ведущим.

Также "Страна" сообщала, что на перезапущенном государственном телеканале "Рада" фактически действует цензура. В распоряжении "Страны" оказалось фото так называемого black list ("чёрного списка") канала. В нем фамилии политиков и политологов, которых нельзя приглашать в эфир.