В Киевской области во время пожара погиб годовалый ребенок, женщину, которая оставила детей без присмотра взяли под стражу.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура у себя в Telegram-канале.

По ходатайству ювенальных прокуроров Киево-Святошинской окружной прокуратуры суд взял под стражу женщину, которую подозревают в том, что она оставила в опасности ребенка, что привело к его смерти(ч. 3 ст. 135 УК Украины).

По данным следствия, в селе Бузова Бучанского района 18-летняя женщина вместе с сожителем арендовали банное помещение, в котором в последнее время они проживали вместе с тремя детьми в возрасте от 1 до 4 лет. 20 января текущего года подозреваемая растопила печь с открытым огнем и, оставив малышей без соответствующего надзора, вышла из указанного помещения.

В тот момент произошло воспламенение печи, огонь быстро распространился на все здание. Двоих детей удалось спасти, самый маленький, которому 1,3 года погиб во время пожара.

Досудебное расследование ведется и осуществляется следственным отделом Бучанского райуправления ГУ Нацполиции в Киевской области.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.



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