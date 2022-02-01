Популярный доктор и телеведущий Евгений Комаровский назвал неожиданное последствие курения. По словам специалиста, курение может вызвать проблемы с весом у потомков курильщиков.

Об этом он рассказал в своей передаче "Комаровости".

По словам врача, женщины, чьи дедушки курили, имеют склонность к ожирению.

"У внучек курящих мужчин масса жира в теле в среднем на 3,5-5,5 килограммов больше, чем у родственниц противников табака. В случае, если курил дед по материнской линии, то этот показатель увеличивается до 5,5-6,1 килограммов", - заявил врач.

При этом он уточнил, что на предрасположенность к полноте не влияет то, курит ли сама женщина.

"Закономерность выявили в ходе исследования, там тысячи людей участвовали. Понять генетический механизм того, как курение влияет на это, пока не удается, но то, что это так и есть, сомнений, по большому счету, не вызывает", - пояснил доктор.

Ранее Комаровский называл ошибки родителей при лечении детей антибиотиками. Среди них профилактическое использование антибиотиков при вирусных инфекциях, нерациональное местное применение системных лекарств и преждевременное прекращение приёма антибиотиков.

Также доктор рассказывал, как отличить прорезывание зубов от серьезного заболевания.