Недавно коллекция Павлоградского историко-краеведческого музея пополнилась интересной вещью - мечом эпохи Средневековья. Его подарил житель Павлограда Аксененко Леонид Павлович в рамках акции "Подари музею экспонат".

Об этом сообщают в группе музея в Facebook.

Мужчина еще в 1986 году стал обладателем меча, однако узнал это значительно позже. Дело в том, что меч находился на дне помойки на огороде возле приобретенного им дома. Леонид принял меч за обычный кусок железа, который решил использовать в хозяйстве и сделал его опорой для навеса.

Недавно на безграничных просторах интернета мужчина увидел древние мечи, найденные археологами, и понял, что железная палка, подпирающая его навес, это древний меч, поврежденный временем. Однако теперь к этим повреждениям присоединились еще и повреждения в процессе строительства и влияние погодных условий. Отсутствует хвостовик, поврежденное острие и более заржавевшая верхняя часть меча. Это затрудняет идентификацию меча и все же он в неплохом состоянии.

Сотрудники музея предполагают, что он относится к периоду раннего Средневековья. Меч имеет обостренный клинок длиной 70 сантиметров и шириной 3,5 сантиметра. Его вес составляет более 1 кг. Такие мечи обладают невыраженным острием. Колотить таким мечом неэффективно, он был рассчитан на нанесение рубящих ударов. Меч нуждается в реставрационных работах для окончательного определения периода бытования и принадлежности к той или иной культуре. Идентификация меча продолжается.

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