Шесть посетителей музея Прадо в Мадриде грозятся покончить с собой с помощью смертельной дозы таблеток. При этом они называют себя "жертвами рапсового масла", массовое отравление которым случилось в Испании еще в 1981 году. Участники акции развернули баннер, на котором написано, что с момента отравления прошло уже 40 лет, передает El Mundo.

Люди требуют встречи с премьер-министром Педро Санчесом. Местные СМИ сообщают, что полиция арестовала двоих - именно тех, кто грозился принять смертельную дозу таблеток.

До этого участники акции протеста в соцсетях объяснили, что в 1981 году выжили после отравления некачественным рапсовым маслом и потребовали от правительства и премьер-министра Испании Педро Санчеса немедленной реакции и помощи. А музей Прадо они выбрали для этой акции, поскольку хотели глобального внимания.

Известно, что в 1981 году в городах центральной части Испании в продажу под видом растительного кулинарного масла поступило промышленное. Тогда в результате отравления более тысячи человек погибли, а еще 25 тысяч людей получили в итоге различные заболевания.

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