Невакцинированные учителя на Волыни, которых отстранили от работы, массово судятся за восстановление в должностях.

В Ратновском районном суде Волынской области сейчас рассматривается почти 50 исков от педагогов из местных учебных заведений, которые добиваются восстановления на работе. В ноябре прошлого года их отстранили от преподавания из-за отсутствия прививок от коронавируса (учителя одними из первых попали под обязательную вакцинацию, согласно указу Минздрава и постановлению Кабмина).

Однако на данный момент в половине этих исков суд уже вынес вердикт не в пользу педагогов. Как считают истцы, суд отказывает им необоснованно.

Об этом "Стране" сообщил адвокат Ростислав Кравец, к которому за помощью обратились волынские педагоги. Подробно ситуацию "Стране" также описала одна из истцов, преподавательница местного учебного заведения Инна (имя изменено по просьбе собеседницы "Страны", которая опасается давления).

"Сейчас мы пытаемся отстоять свое право на работу. Мы отстранены с 8 ноября из-за указа МОЗ и постановления Кабмина о принудительной вакцинации от коронавируса. В Ратновском райсуде находится почти 50 исков, которые подали педагоги нашего района. Из них проиграна уже почти половина", - рассказывает Инна.

Учителей не только отстранили, но и лишили зарплаты. Причем среди отстраненных педагогов есть как люди с многодетными семьями, так и матери-одиночки.

"Мы уже третий месяц без зарплаты. Людям очень тяжело. Зарплата зависит от нагрузки. Если на полставки - может быть 4-5 тысяч гривен. Полная ставка - от 7 до 10 тысяч гривен. Отстраненных преподавателей лишают этих денег и становится непонятно, что делать людям, которые живут одни - из каких денег оплачивать ту же коммуналку?", - задается вопросом Инна.

При этом судьи Ратновского райсуда, которые ведут дела по отстранению педагогов, принимают по этим делам только негативные решения.

"Нашими делами занимается трое судей - они приняли уже больше 20 решений не в пользу отстраненных педагогов. Я была на заседаниях своих коллег. Ощущалась придирчивость судей - они детально разбирали процедуру отстранения и почти не обращали внимания на то, что факт отстранения - это само по себе незаконно и является нарушением конституционных прав. В соседних районах Волынской области наши адвокаты представляют аналогичные дела по отстранению других учителей - и там они эти дела выигрывают. Мы не понимаем, почему у нас все складывается таким образом, ведь Конституция и законы одни для всех", - жалуется "Стране" Инна.

Сейчас волынские учителя собираются подавать на апелляцию в Луцке.

"Я рекомендую не отчаиваться и готовить апелляционные жалобы, обращаться с ними в апелляционный суд. Закон на стороне этих незаконно отстранённых педагогов. А решения судей, которые им отказывают, я считаю исключительно политическими и не соответствующими нормам украинского законодательства", - комментирует ситуацию Ростислав Кравец.

Ранее "Страна" сообщала, что в Закарпатской области суд впервые присудил отстраненному от работы директору школы без прививок выплату моральной компенсации.

Также мы писали, что суд принял решение в пользу отстраненной от работы непривитой учительницы во Львовской области.