В Одесской области мужчина раскопал могилу и разбил крышку гроба, чтобы убедится, что его бывший начальник действительно мертв. В суде работник свою вину признал и извинился перед оскорбленными родственниками. В Саратском районном суде мужчина получил условный срок.

Об этом сообщает Украинская Служба Информации.

У мужчины с начальником отношения не ладились. В 2020 году через месяц после гибели работодателя, рабочий пришел на кладбище, раскопал могилу и разбил гроб. Посмотрел на лицо погибшего и сбежал. Но забыл там перчатки.

Разгромленную могилу нашли родственники.

В суде обвиняемый раскаялся и попросил прощения у родственников. Он получил два года условно.

Напомним ранее мы рассказали, что в Ровно на старом еврейском кладбище молодежь устроила велопарк: землю разрывают ради постройки трамплинов, а укрепляют их надгробиями.

Также мы писали, что в Купянске в Харьковской области группа подростков осквернила кладбище возле местного интерната. Были разбиты вазы, выброшены цветы и разрисованы памятники. Свои действия вандалы выложили в ТикТок, однако позже заблокировали свои страницы.