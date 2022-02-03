В среду, 3 февраля, под Офисом президента в Киеве проходит "Митинг справедливости" против неуставных отношений и насилия в украинской армии и Нацгвардии.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

По словам организаторов, проблема насилия в армии масштабная, но власти и правоохранители на неё практически не обращают внимания, а случаи смертей из-за неуставных отношений замалчиваются.

В акции участвуют люди, чьи близкие пострадали от "дедовщины". В частности, это семьи, родные которых погибли в воинской части 3021, где служил расстрелявшей сослуживец Артемий Рябчук. По распространённой версии, основным мотивом убийства были издательство и травля нацгвардейца.

Участники акции требуют возобновить рассмотрение уголовных дел и наказание для виновных в каждом отдельном случае гибели их близких.

На акции протеста под Офисом президента присутствуют родители 19-летнего Мансур Вержаковского, который погиб в той части Нацгвардии в Днепре, где устроил расстрел Рябчук.

Как утверждает следствие, Мансур покончил с собой выстрелом в голову. Но родственники умершего нацгвардейца в эту версию не верят. Они уверены, что это было убийство.

"Дело по убийству моего сына тянется уже четыре года, его закрывали уже несколько раз - вероятно, это курировали "сверху". Менялось очень много следователей. Хотя я лично общался с президентом Зеленским, экс-генпрокурорами Юрием Луценко и Русланом Рябошапкой, показывал им фото. Они понимали, что это реальный факт убийства и только когда видели фотографии, - дело открывали. Но военная прокуратура до сих доказательств намеренно не замечает и списывает смерть моего сына на самоубийство", - рассказывает отец Мансура Вержаковского Мансур.

Напомним, 27 января в Днепре на заводе "Южмаш" солдат Национальной гвардии Украины Артемий Рябчук открыл огонь по нацгвардейцам. В результате погибли пять человек, еще пятеро были ранены.

Ранее "Страна" разбиралась, как в Нацгвардии и ВСУ с одобрения командиров вымогают деньги у солдат.