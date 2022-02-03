За минувший год у более чем половины украинских семей ухудшилось экономическое положение. Только около восьми процентов украинцев заявили об улучшении материального положения.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 28 по 31 января 2022 года.

Социологи опросили 1 206 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось методом телефонного опроса.

По данным социологов:

52,8% граждан Украины заявили, что за последний год материальное положение их семьи ухудшилось,

38,5% ответили, что материальное положение их семьи не изменилось,

7,8% считают, что оно улучшилось.

Вместе с тем, большинство опрошенных (52,9%) считают, что президент и правительство не способны найти эффективные решения для преодоления экономических проблем, 32,6% респондентов придерживаются мнения, что глава государства и правительство частично эффективны в решении таких проблем. Только 8,4 % опрошенных заявили, что президент и правительство находят эффективные решения для преодоления экономических проблем.

Главными причинами экономических проблем в Украине опрошенные назвали некомпетентность власти (37,2%) и высокий уровень коррупции (34,3%).

Также 11,8% опрошенных главной причиной экономических проблем считают войну на востоке Украины, а 5,9% - пандемию Covid-19. Лишь 1,9% считают, что в нашей стране нет экономического кризиса, еще 1,9% затруднись с ответом. 7,5% назвали другие причины.

Напомним, почти 70% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении.

Также мы писали, что почти две трети украинцев против похода Зеленского на второй президентский срок.