В аргентинском Буэнос-Айресе выросло число жертв, пострадавших от специально отравленного кокаина.

Об этом сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на местные телеканалы в четверг, 3 февраля.

По данным издания, более 80 человек находятся в местных больницах с отравлением, при этом количество умерших увеличилось до 23 человек.

Кроме того, трое пострадавших, которые выписались после отравления, успели снова употребить то же самое вещество и опять попали в больницу.

Напомним, что в Буэнос-Айресе местные жители употребили поддельный кокаин, в результате чего скончались или были госпитализированы.

Следователи предполагают, что в кокаин добавили яд или разбавили его другим веществом. Правоохранители полагают, что в данном случае вещество было разбавлено преднамеренно в рамках войны между наркокартелями.

Ранее мы писали, что мексиканский наркокартель начал бороться с конкурентами, сбрасывая зажигательные бомбы с беспилотников.

Также "Страна" сообщала, что в Киеве задержали мужчину, который делал закладки наркотиков в 3 часа ночи. Он заявил, что собирал грибы.