Великий Кормчий и Владимир Путин стали самыми обсуждаемыми персонами в день открытия Олимпиады. Инфографика
Лидер КНР Си Цзиньпин возглавил Топ-10 самых упоминаемых персон в англоязычных соцмедиа в контексте Олимпиады-2022 в день открытия Игр.
Об этом сообщает инфографика "РИА-Новости" в рамках совместного исследования с Brand Analytics в пятницу, 4 февраля.
Второе место занял звезда японского фигурного катания Юдзуру Ханю, на третьем - американский фигурист Нейтан Чен.
В то же время Топ-10 самых упоминаемых персон в русскоязычных соцмедиа в контексте Олимпиады-2022 в день открытия Игр возглавил Владимир Путин.
На втором месте оказался телекомментатор Дмитрий Губерниев, на третьем и четвертом - знаменосцы российской сборной Вадим Шипачев и Ольга Фаткулина.
Ранее мы писали, что президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин по итогам встречи в Пекине подписали Совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.
Также "Страна" сообщала, что Китай присоединился к России в требовании о нерасширении НАТО.
Кроме того, мы подробно рассказывали, о чем договорились в Китае Владимир Путин и Си Цзиньпин.