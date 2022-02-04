На амстердамской арене Ziggo Dome 4 февраля начался полуфинал чемпионата Европы по футзалу - 2022, в котором сошлись команды Украины и России. Украинские болельщики принялись выкрикивать весь репертуар националистических речевок и песен, включая матерную о Владимире Путине.

Так, болельщики кричат "Украина превыше всего", "Кто не скачет, тот москаль, гей-гей", о Путине, при этом улюлюкая и подпрыгивая.

Их крики было слышно в трансляции. И в какой-то момент диктор на арене на украинском языке попросил фанатов прекратить песни неспортивного характера.

Во втором тайме кричалки болельщиков стали еще суровее. Они спели популярную среди националистов песню "Бей москаля".

Бий москаля, складайте трупи.

Ще й кулимет беріть у руки.

І нову ленту заряджай.

Пока подбадривание команды в патриотическо-русофобском духе не сильно помогает играть украинской сборной. Текущий счет игры на момент написания статьи составил 1:2 в пользу сборной России.

Ранее "Страна" подробно прослеживала путь обеих команд-соперниц к полуфинальному матчу и делал по его поводу свой прогноз.

Мы также сообщали, что игроки сборной команды Украины по футзалу решили не пожимать руки российским спортсменам и фотографироваться с ними. Решение принято из-за разнарядки спортивных чиновников и коронавируса.