В субботу, 5 февраля, в Пекине походит к концу первый день зимних Олимпийских игр - 2022.

"Страна" подвела итоги соревнований и посчитала медальные достижения спортсменов.

По количеству завоеванных золотых медалей лидируют норвежцы, у остальных стран, чьи атлеты сегодня соревновались, пока по одному золоту.

Разбивка по видам спорта и победителям выглядит так.

Скиатлон (лыжные гонки), женщины:

Норвегия Россия Австрия

Биатлон, смешанная эстафета:

Норвегия Франция Россия

Конькобежный спорт, женщины:

Нидерланды Италия Канада

Прыжки на лыжах с трамплина, женщины:

Словения Германия Словения

Лыжный фристайл (могул), мужчины:

Швеция Канада Япония

Шорт-трек (конькобежцы), смешанная эстафета:

Китай Италия Венгрия

Сегодня также проходили квалификации в разных видах спорта. Отличные результаты там показали все те же норвежцы. К слову, им букмекеры прочат уверенное первое место в общем медальном зачёте по итогам Олимпиады - 2022. Украине прогнозируют от нуля до трёх медалей.

Что касается обстановки с коронавирусом, то спортсмены на Играх вместо доброго дня желают друг другу только отрицательного теста. В этом плане потери понесла и сборная Украины.

Капитан женщин-биатлонисток - олимпийская чемпионка Елена Билосюк (более известная под девичьей фамилией Пидгрушная) заразилась коронавирусом. Впрочем, на этих Играх букмекеры оценивали шансы на медаль атлетки как низкие.

Главная надежда Украины - чемпион минувших Игр Александр Абраменко (фристайл, лыжная акробатика) - в случае прохождения квалификации 15 февраля выпустит в финале. Его начало запланировано на 13:00 по киевскому времени 16 февраля.

В скелетоне (сани) есть хорошие шансы у украинца Владислава Гераскевича. Финал - в 14:20 по киевскому времени 11 февраля .

"Страна" следит за тем, как проходит Олимпиада в Пекине. Мы рассказывали об открытии Олимпийских игр - 2022 в Пекине.

Также мы писали о первом розыгрыше медалей на Играх.