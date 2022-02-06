Король Марокко сообщил о смерти мальчика по имени Райан, которого спасатели пять дней пытались спасти после того, как он провалился в глубокий колодец.

Об этом информирует в Twitter издание Le360.

Король Марокко Мухаммед VI выразил свои соболезнования родителям мальчика в опубликованном дворцом заявлении.

По данным СМИ, 1 февраля отец мальчика ремонтировал колодец около дома в деревне Игран в провинции Шефшауэн. Пятилетний Райан находился рядом и, когда взрослые отвернулись, провалился и застрял на глубине 32 метров. О случившемся были проинформированы соседи и местные власти. К операции по спасению малыша подключились горноспасатели, спелеологи и полицейские.

Чтобы вызволить Райана из‑под земли, спасатели вырыли параллельный колодцу тоннель, а затем начали бурить трехметровую перемычку, пытаясь добраться до ребенка. Расширять отверстие самого колодца было опасно из‑за каменисто-песчаного грунта в этом районе.

Спасатели спускали в колодец камеру, чтобы проверить состояние ребенка. Аппарат сделал снимки мальчика, на кадрах было видно, что он жив, но получил травмы головы. Кроме того, в колодец опустили воду, еду и кислородную маску для ребенка. Еще в пятницу, 4 февраля, камера фиксировала слабое движение ребенка.

Вечером в субботу спасатели наконец вытащили Райана после длительной операции. Однако мальчик умер.

Décès de Rayan, 5 ans: le Roi Mohammed VI s'entretient au téléphone avec ses parentshttps://t.co/E8jMi0AMdO — Le360 (@Le360fr) February 5, 2022

Ранее мы писали, что в Сумской области мальчик пошел на бывший завод собирать с другом металлолом и погиб под завалами земли.

Также "Страна" сообщала, что в 2018 году вся планета следила за спасением из затопленной пещеры в Таиланде большой группы детей.