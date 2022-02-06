Представители Минздрава рассказали украинцам, как уберечь своих родных старшего возраста от риска падений и травм.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

"Бывало ли у вас такое, что случайно зацепились об острый конец стола, или неудачно переступили через порог, ударились головой о бильце, порезали палец наконец", - спрашивают специалисты.

По их словам, сначала это кажется мелочью, но с возрастом бытовой травматизм становится преградой к качественной жизни человека. Одной из частых причин бытового травматизма у пожилых людей есть падение. И после 60 лет их частота растет.

"У людей старшего возраста костная масса уменьшается и изменяется архитектоника костной ткани (остеопороз). Это делает человека уязвимым к травмированию и даже переломам костей", - пишут в ЦОЗ.

По данным врачей, в случае здоровья костей физическая активность очень важна. Исследования показывают, что люди с лучшей осанкой, равновесием, координацией и большей силой мышц имеют меньшую вероятность падения и поэтому реже травмируются.

"Кроме упражнений важно обеспечить родных комфортными условиями жизни, чтобы избежать падений. Например, хорошее освещение, ровный пол, безопасная мебель, удобная одежда и обувь. При необходимости доставьте вспомогательные средства передвижения. Такая забота может сохранить здоровье и даже жизнь самому родному человеку", - добавили в пресс-центре.

Скриншот: facebook.com/phc.org.ua

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