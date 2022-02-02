При болезни нужно регулярно мыть руки с мылом или использовать антисептик. Фото: pixabay

В Минздраве рассказали украинцам, как можно уберечь своих близких от вируса Covid-19, если вы проживаете в одной квартире с заболевшим.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ на своей странице в Facebook.

Сотрудники Минздрава назвали главные пункты, которые помогу уберечь близких от заражения. Тем, кто заболел, советуют:

  • оставаться в отдельной комнате и, по возможности, пользоваться отдельной ванной комнатой;
  • держать дистанцию, особенно если рядом кто-то может тяжело переносить болезнь;
  • во время кашля стоит прикрывать рот салфеткой;
  • когда рядом другие люди, стоит носить маску самому и попросить их делать также;
  • регулярно мыть руки с мылом или использовать антисептик;
  • проводить обработку поверхностей, к которым вы прикасаетесь;
  • регулярно открывать окна и двери и, по возможности, пользоваться очистителем воздуха.

главные пункты, которые помогу уберечь близких от заражения

Фото: facebook.com/moz.ukr

Ранее "Страна" сообщала, какое количество антител, которое гарантировано защитит от коронавируса

Также напомним, когда наступит пик омикроновой волны коронавируса в Украине.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться