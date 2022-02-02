Положительный тест на Covid-19. В МОЗ объяснили украинцам, как защитить от болезни близких
В Минздраве рассказали украинцам, как можно уберечь своих близких от вируса Covid-19, если вы проживаете в одной квартире с заболевшим.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ на своей странице в Facebook.
Сотрудники Минздрава назвали главные пункты, которые помогу уберечь близких от заражения. Тем, кто заболел, советуют:
- оставаться в отдельной комнате и, по возможности, пользоваться отдельной ванной комнатой;
- держать дистанцию, особенно если рядом кто-то может тяжело переносить болезнь;
- во время кашля стоит прикрывать рот салфеткой;
- когда рядом другие люди, стоит носить маску самому и попросить их делать также;
- регулярно мыть руки с мылом или использовать антисептик;
- проводить обработку поверхностей, к которым вы прикасаетесь;
- регулярно открывать окна и двери и, по возможности, пользоваться очистителем воздуха.
Фото: facebook.com/moz.ukr
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