За прошлые сутки украинцы 45 тысяч раз обращались по номеру "103". Количество выездов бригад достигло почти 20 тысяч, в больницы госпитализировали 5,3 тысяч пациентов.

В начале пандемии в среднем насчитывалось около 24-25 тысяч обращений к скорой. Увеличение количества вызовов связано с началом новой волны COVID-19.

Об этом сообщает в Facebook Минздрав Украины.

Медики напомнили, что "скорую" для пациентов с коронавирусом следует вызывать если есть боль в груди, признаки затрудненного дыхания, одышка в спокойном состоянии, сатурация кислорода в крови менее 92%. В первую очередь стоит связаться со своим семейным врачом. Ведь именно врач, с которым подписана декларация, должен предоставить консультацию и определить достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.

Максимум, зафиксированный в октябре, когда на "103" в сутки звонили по телефону 55 тысяч раз, однако это значительная нагрузка как на медиков бригад экстренной медицинской помощи, так и на диспетчеров.

Также мы писали о новых правилах вызова "скорой помощи" и сроках ее приезда. В Украине среднее время приезда бригады "скорой помощи" в населенном пункте – 11-15 минут, за городом и во время пробок в городах – 20 минут и более.