В Украине среднее время приезда бригады "скорой помощи" в населенном пункте – 11-15 минут, за городом и во время пробок в городах – 20 минут и более.

Человек, у которого критическое кровотечение, может умереть в течение 7-10 минут, а с внезапной остановкой сердца еще быстрее. Поэтому предоставление первой помощи на месте происшествия до прибытия бригады экстренной медицинской помощи имеет ключевое значение для спасения жизни пациента.

Об этом сообщает в Facebook Минздрав Украины в пятницу, 19 ноября.

В МОЗ рассказали, что для понимания того, как действовать в экстренных ситуациях, необходимо пройти курсы первой помощи, чтобы в критический момент чувствовать себя увереннее и знать, как сохранить свою жизнь и жизнь окружающих.

В Минздраве напомнили, что с 1 января 2021 года начали действовать новые правила вызова бригады скорой. Теперь все обращения распределяются на четыре категории, в зависимости от состояния пациента:

К первой категории относятся пациенты в критическом состоянии. Речь идет о состояниях, непосредственно угрожающих жизни – отсутствии дыхания, неэффективном дыхании, сильном кровотечении и состояниях, обусловленных влиянием внешних факторов (удар током, молнией и т.п.). Если пациент в критическом состоянии и требует быстрого реанимирования, скорая должна доехать до него через 10 минут. Вторая категория – это пациенты в неотложном состоянии. Это состояние, которое несет угрозу жизни и здоровью и может резко ухудшиться в случае несвоевременного оказания помощи. Такие состояния сопровождаются нарушением сознания, признаками кровотечения, признаками острого коронарного синдрома, инсульта, расстройствами дыхания, другими экстренными признаками или могут быть обусловлены теми же факторами, что и в критических случаях. При экстренном вызове, когда пациента нужно доставить в больницу или оказать помощь на месте, у бригады есть 20 минут на приезд. Третья категория – это неэкстренные вызовы. Речь идет о вызовах, когда состояние пациента не безотлагательно, а отсрочка оказания медицинской помощи не приведет к ухудшению состояния здоровья. Такое обращение может быть передано в дежурный центр первичной медико-санитарной помощи. Если же не будет такой возможности – диспетчер направит пациенту бригаду скорой, не выполняющей критические или экстренные вызовы. Четвертая категория – это непрофильное обращение. Речь идет о случаях, когда состояние человека не является неотложным. В этом случае диспетчер обычно рекомендует пациенту обратиться к семейному врачу. При необходимости ответственный медицинский работник оперативно-диспетчерской службы центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф дает дистанционную медицинскую консультацию.

В МОЗ рассказали, в каких случаях вызывать "скорую помощь". Источник: Facebook/Минздрав Украины

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве полиция штрафует за превышение скорости автомобили скорой помощи, хотя по правилам дорожного движения они могут ехать на вызов не соблюдая скоростной режим.

Также мы писали, что в Министерстве здравоохранения планируют применить санкции к врачам, у которых низкие показатели вакцинации от коронавируса, а злостных противников прививок могут и вовсе уволить.