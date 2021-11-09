В Кривом Роге блогеры заявили о смерти 11 пациентов с COVID-19, которые находились на ИВЛ. По слухам, люди погибли 11 октября из-за аварийного отключения света в больнице №17, что в криворожском районе Ингулец.

Об этом 9 ноября написал в своем Телеграм-канале местный журналист Олег Ермолинский.

"На Ингульце в 17-й больнице по странному стечению обстоятельств за одну ночь от коронавируса умерли 11 пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. По слухам, всему виной аварийное отключение света. Но ни в городской статистике по ковиду, ни у полиции об этом инциденте никакой информации нет. Врачи всё отрицают и говорят, что в тот день в их медучреждении вообще никто не умирал", - написал блогер.

В посте он заявил, что врачи врут и привел ссылку на ролик в Ютуб-канале "Блога Кривого Рога", авторы которого решили проверить слухи.

Для этого они посетили горбольницу №17 Кривого Рога. Там заместитель главного врача заявила им, что 11 октября не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса. Впрочем, журналисты нашли родных по крайней мере двух пациентов, умерших в тот день в указанной больнице. Также авторы ролика посетили кладбище, где похоронены эти люди, и сняли таблички с датой смерти 11 октября 2021 года.

На сообщения блогеров отреагировала полиция Кривого Рога. Как написала ее пресс-служба в Фейсбуке, правоохранители проверили информацию о смерти 11 пациентов - и она оказалась ложной.

"9 ноября во время мониторинга сети интернет в одном из Телеграм-каналов сотрудники полиции обнаружили информацию общественно-резонансного характера. Так, в сообщении говорилось о смерти 11 пациентов с COVID-19 в результате отключения электроснабжения в помещении одной из больниц Криворожского района... В ходе проверки правоохранители установили, что в указанную в сообщении дату отключения электроэнергии в больнице не происходило, также массовые смерти пациентов не зафиксированы", - сказано в посте.

Однако полиция продолжила проверку.

Одновременно с полицией новость о смерти пациентов опроверг и главный врач 17-й горбольницы Юрий Чорновил. Более того, он обвинил блогеров в клевете.

"Это просто стервятники, которые, видимо, ради собственной раскрутки решили хайпануть на теме коронавируса и человеческих жизней. По мнению врачей, это предел человеческой низости и подлости. Отмечаю, лживый материал о массовых смертях в больнице за 11 октября вышел несмотря на то, что эти псевдожурналисты четко знали: этих смертей не было, никакого отключения света не было. Но даже в случае отключения все корпуса больницы оснащены системой АВР (автомат включения резерва - Ред.) для бесперебойного электроснабжения. Плюс у нас есть три мини-электростанции, а реанимация оснащена резервной системой подачи кислорода, которая вообще не зависит от электричества", - сказал медик.

Он добавил, что журналисты могли бы ознакомиться с официальной сводкой – согласно ей, в тот день по всему городу вообще не было такого количества смертей от COVID-19.

"Значит, ложь распространяется специально. Кому это нужно – не знаю. Но это оскорбление всех врачей, всего коллектива больницы, всех, кто уже второй год борется с коронавирусом и спасает человеческие жизни", – резюмировал Чорновил.

Главврач сообщил, что уже подал заявление в полицию о клевете.

Между тем 9 ноября в Украине обновился антирекорд по ковидным смертям: за сутки умерли 833 человека.

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