В Украине установлен новый рекорд по числу вызовов бригад скорой помощи. Причем при разговоре с диспетчером службы "103" многие люди называют симптомы, которых у них нет, чтобы медики гарантированно приехали.

Об этом сообщается в Фейсбуке Минздрава.

"Последние дни количество обращений в скорую достигло исторических максимумов и уже превысило отметку в 55 тысяч вызовов в сутки. По информации из диспетчерских, случаи, когда граждане называют нужные симптомы для выезда бригады медиков, участились. В частности, украинцы говорят о дыхательной недостаточности, низкой сатурации, болях в сердце. После того, как бригада приезжает по вызову, выясняется, что таких симптомов нет", - сказано в посте.

В Минздраве добавили, что бывают и ситуации, когда пациенты в разговоре с диспетчером скрывают коронавирусную болезнь и называют совсем другие симптомы. В итоге на такие вызовы приезжают бригады без защитных костюмов и риск инфицироваться для медиков растет.

"Важно, что в первую очередь больной должен связаться со своим домашним врачом. Именно он должен предоставить консультацию и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения. Помните, что законодательством предусмотрена ответственность за ошибочный вызов бригады экстренной медицинской помощи. Речь идет о штрафе в размере от 50 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан – 850-3400 гривен", - предупредили в Минздраве.

Ведомство призвало всех думать перед тем, как без причин вызывать скорую, ведь из-за этого помощи может не дождаться тот, кто действительно в ней нуждается.

Недавно "Страна" писала о предыдущем рекорде по числу вызовов медиков: 10 октября на номер 103 обратились более 44 000 раз.

Также мы приводили симптомы, при которых Минздрав рекомендует звонить в скорую.