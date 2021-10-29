Бьющую антирекорды по COVID-19 Украину еще на две недели оставили в списке "зеленых стран"
Украина еще на две недели остается в списке "зеленых стран", несмотря на резкое ухудшение эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Сегодня Евросоюз обновил перечень стран, для туристов из которых рекомендуется открыть границы.
Кроме того, в список на этой недели включили Аргентину, Колумбию, Намибию и Перу. Таким образом он увеличился до 20 стран:
- Аргентина
- Австралия
- Бахрейн
- Канада
- Чили
- Колумбия
- Иордания
- Кувейт
- Намибия
- Новая Зеландия
- Перу
- Катар
- Руанда
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Южная Корея
- Украина
- Объединенные Арабские Эмираты
- Уругвай
- Китай, при условии подтверждения взаимности.
Пересмотр "зеленого" списка произойдет через две недели.
Напомним, в Украине фиксируется стремительный рост заболеваемости и смертности второй день подряд - коронавирусный антирекорд. За последние сутки число заболевших коронавирусом увеличилось до 26 870 человек.
Ранее "Страна" писала о том, что в Украине за время пандемии от коронавируса умерли 70 беременных женщин.
Также мы сообщали, что в ВОЗ заявили о неспособности вакцин остановить пандемию коронавируса.