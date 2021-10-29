В Украине растет заболеваемость коронавирусом. Фото: pixabay.com

Украина еще на две недели остается в списке "зеленых стран", несмотря на резкое ухудшение эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Сегодня Евросоюз обновил перечень стран, для туристов из которых рекомендуется открыть границы. 

Кроме того, в список на этой недели включили Аргентину, Колумбию, Намибию и Перу. Таким образом он увеличился до 20 стран:

  • Аргентина
  • Австралия
  • Бахрейн
  • Канада
  • Чили
  • Колумбия
  • Иордания
  • Кувейт
  • Намибия
  • Новая Зеландия
  • Перу
  • Катар
  • Руанда
  • Саудовская Аравия
  • Сингапур
  • Южная Корея
  • Украина
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Уругвай
  • Китай, при условии подтверждения взаимности.

Пересмотр "зеленого" списка произойдет через две недели.

Украина остается в списке зеленых стран

Напомним, в Украине фиксируется стремительный рост заболеваемости и смертности второй день подряд - коронавирусный антирекорд. За последние сутки число заболевших коронавирусом увеличилось до 26 870 человек.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине за время пандемии от коронавируса умерли 70 беременных женщин.

Также мы сообщали, что в ВОЗ заявили о неспособности вакцин остановить пандемию коронавируса.

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