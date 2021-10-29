Украина еще на две недели остается в списке "зеленых стран", несмотря на резкое ухудшение эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Сегодня Евросоюз обновил перечень стран, для туристов из которых рекомендуется открыть границы.

Кроме того, в список на этой недели включили Аргентину, Колумбию, Намибию и Перу. Таким образом он увеличился до 20 стран:

Аргентина

Австралия

Бахрейн

Канада

Чили

Колумбия

Иордания

Кувейт

Намибия

Новая Зеландия

Перу

Катар

Руанда

Саудовская Аравия

Сингапур

Южная Корея

Украина

Объединенные Арабские Эмираты

Уругвай

Китай, при условии подтверждения взаимности.

Пересмотр "зеленого" списка произойдет через две недели.

Напомним, в Украине фиксируется стремительный рост заболеваемости и смертности второй день подряд - коронавирусный антирекорд. За последние сутки число заболевших коронавирусом увеличилось до 26 870 человек.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине за время пандемии от коронавируса умерли 70 беременных женщин.

Также мы сообщали, что в ВОЗ заявили о неспособности вакцин остановить пандемию коронавируса.