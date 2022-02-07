В Одессе произошел пожар цеха "Украинского общества слепых". Во время тушения огня спасатели обнаружили пострадавшего.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области.

"В 17:35 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании на учебно-производственном предприятии Одесской областной организации "Украинского общества слепых" по улице Варненской, 21.

На место ЧП подразделения ГСЧС были автоматически направлены по повышенному номеру вызова. Как выяснилось, произошло возгорание в электрощитовой на первом этаже четырехэтажного здания", - говорится в сообщении пресс-службы.

Из-за сильного задымления помещений спасатели работали в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения. Во время тушения они спасли пострадавшего мужчину, который находился в кабинете цеха на первом этаже. Кроме того, с третьего этажа здания спасатели также эвакуировали мужчину.

Пожар был ликвидирован в 18:09. От ГСЧС привлекались 12 единиц пожарной техники и 45 человек личного состава.

В пресс-службе пока не могут уточнить, от чего пострадал мужчина. Обстоятельства происшествия будет устанавливать полиция.

По данным одного из местных Telegram-каналов, у потерпевшего, которого обнаружили во время пожара в Одессе в цеху, многочисленные ножевые ранения.

Отмечается, что мужчина, 1977 г. р., доставлен с места пожара (улицы Варненской) в городскую больницу №10. Медики констатировали, что у него, кроме отравления продуктами горения, многочисленные ножевые ранения грудной клетки и брюшной полости. Пострадавший находится в состоянии комы.

По одним данным, пожар произошел в швейном цехе, в помещении которого и был обнаружен этот человек, по другим, его якобы нашли на улице.

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