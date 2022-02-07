Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ предложил по примеру Австрии объявить нейтралитет Украины.

Об этом он рассказал в интервью австрийскому изданию "Die Presse".

По словам бизнесмена, нейтралитет является "единственными правильным путем" для Украины.

"Для меня Австрия - пример для подражания. Австрия объявила себя нейтральной, чтобы положить конец оккупации. Я уже предлагал австрификацию Украины в 2014 году. Но как сказал Зигмунд Фрейд? Голос разума тих, но будет услышан. Я убежден: нейтралитет - единственный правильный путь для Украины. Но мы должны получить гарантии безопасности. В то же время мы должны серьезно отнестись к требованию Путина не иметь иностранных военных баз и оружия.

Очевидно, что Россия угрожает Украине. По этой причине Киев просит военной помощи. Одна из сильнейших армий в мире находится на нашей границе, и что мы получаем в качестве военной помощи от Германии? Подержанные шлемы. Это же шутка. Мы должны сами создать мощную армию. Это наша единственная страхующая защита от вторжения. Украина должна быть в состоянии защитить себя. Один польский друг в шутку сказал мне, что американцы будут защищать Украину до последнего украинца. Это звучит забавно, но только если вы не украинец", - рассказал Фирташ.

На вопрос о том, примет ли Владимир Путин нейтралитет Украины, Фирташ ответил утвердительно. Он считает, что Россия не хочет потерять связь с Европой и "отдать себя в руки Китая".

"Думаю, да. Какая еще у него есть альтернатива? Россия провела реструктуризацию своей экономики и расширила сотрудничество с Китаем. Но Россия, конечно, не хочет потерять Европу и полностью отдать себя в руки Китая", - объяснил он.

В то же время Фирташ считает, что даже нейтралитет не поможет решить Украине вопрос Крыма.

"Это самый сложный вопрос. Ни НАТО, ни нейтралитет не решат эту проблему. Россия считает, что Крым теперь является ее территорией. Но для нас, конечно, Крым по-прежнему часть Украины. Здесь нечего обсуждать. Сейчас нам лучше сосредоточиться на том, чтобы Донбасс не стал частью России", - сказал он.

"Россия может признать так называемые Донецкую и Луганскую народные республики или полностью аннексировать их. Поэтому мы должны выполнить Минское соглашение о закрытии границы с Россией, независимо от того, сколько автономии получит эта территория. Я уже знаю, что на местных выборах в Донбассе, к которым подталкивает Россия, победят люди, которые нам не нравятся. Но самое главное сейчас - остановить войну и вернуть украинскую территорию", - говорит Фирташ.

Напомним, это уже не первый, когда Фирташ призывает объявить нейтралитет. Ранее он написал статью, в которой призвал Украину отказаться от планов вступления в НАТО и стать нейтральной страной - "Швейцарией Евразии".

Помимо этого, в июне прошлого года Фирташ попал под санкции СНБО. почему так произошло подробно разбиралась "Страна".