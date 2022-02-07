Министерство экономики выложило в открытый доступ документы, входящие в пакет договоренностей о зоне свободной торговли Украины и Турции. Текст соглашения о ЗСТ с Турцией был утвержден Кабмином 2 февраля и вскоре подписан турками, а со стороны Киева - первым вице-премьер-министром, министром экономики Юлией Свириденко.

Документы опубликованы на сайте ее ведомства 7 февраля.

В пакет входят текст самого соглашения о ЗСТ и приложения - восемь дополнений. Первый занимает 51 страницу. В нем обозначены цели заключения соглашения, положения о доступе к рынку товаров, а также есть разделы о пошлинах, торговле услугами, электронной коммерции, конкуренции, урегулировании споров и другие.

"Страна" подробно разбирала, что для украинской экономики и рядовых граждан означает подписание этого соглашения. Мы писали, что для украинцев оно сулит удешевление турецких товаров, которыми уже и так наводнен наш рынок. А вот по отечественному бизнесу усиление конкуренции с турками ударит очень болезненно.

Также мы приводили мнение, согласно которому открытие рынка для турецких товаров уничтожает сразу несколько отраслей украинской экономики. Так, Украина рискует потерять легкую промышленность, тепличное овощеводство, молокоперерабатывающую отрасль и лишает себя перспектив развития отечественного машиностроения и электротехники.