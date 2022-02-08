Европейская комиссия официально уведомила Польшу, которая отказывается выплачивать наложенные Судом Евросоюза штрафы за шахту "Туров", что эти суммы будут удержаны из финансирования Варшавы со стороны Европейского союза.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представитель Еврокомиссии.

"Еврокомиссия уведомила Польшу что приступает к вычету из (причитающихся Варшаве) переводов в счет погашения штрафов по делу C-121/21, касающемуся спора Чехии и Польши по шахте "Туров", - пояснили в ЕК.

"Комиссия приступит к осуществлению вычетов через десять рабочих дней после данного уведомления", - сказал собеседник агентства.



Вычеты касаются штрафов за период с 20 сентября по 19 октября прошлого года. Ожидается, что сумма составит около 15 миллионов евро.

В Еврокомиссии добавили, что таким образом выполняют положения финансового регулирования Евросоюза, которое предполагает такие вычеты в случае, если государство-член ЕС самостоятельно не гасит наложенные штрафы.

Ранее мы писали о том, что суд Европейского союза после обращения Европейской комиссии назначил Польше штраф за невыполнение законодательства ЕС о независимости судебной системы. Варшаву обязали платить каждый день по миллион евро до тех пор, пока она не повинуется требованиям Евросоюза.

Позже министр юстиции Польши Збигнев Зобро заявил, что страна не может и не должна платить штраф, который наложил Суд Европейского союза за невыполнение законодательства ЕС о независимости судебной системы.