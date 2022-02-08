В Борисполе патрульный экипаж помог вовремя довезти до больницы мужчину с признаками инсульта. Полицейские расчищали путь, используя проблесковые маячки и сопровождали автомобиль, который вез пострадавшего.

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

"Вчера, около 13-х часов дня, возле полицейских, контролировавших соблюдение скоростного режима в городе Борисполь, остановилось транспортное средство Volkswagen Transporter. Водитель микроавтобуса обратился к инспекторам за помощью. Он рассказал, что едет в больницу, поскольку у одного из его пассажиров случился инсульт. Но он очень волнуется, что не сможет доехать в медицинское учреждение вовремя из-за усложненного дорожного движения по улице Киевский Путь", - говорится в сообщении полиции.

Патрульные, не теряя времени, сели в служебный автомобиль, включили проблесковые маячки синего и красного цветов, сопровождали транспортное средство в больницу и передали пассажира медикам для оказания необходимой медицинской помощи.

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