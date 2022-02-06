В пригороде Афин Глифада 21-летний футболист Александро Лампис скончался на пятой минуте матча из-за остановки сердца.

Об этом сообщает греческое издание в среду, 2 февраля.

Игрок клуба "Илиуполи" Лампис умер во время игры на поле стадиона в Илиуполи, он рухнул на газон на 5-й минуте матча с "Эрмионидом".

Футболиста не удалось спасти, так как дефибриллятор, находившийся на арене, опоздал с выездом. Также сообщается, что на стадионе не было машины скорой помощи, которая приехала через 20 минут после вызова.

Ранее "Страна" сообщала, что смертность среди футбольных игроков и тренеров в мире выросла в пять раз всего за год. С декабря 2020 года 183 профессиональных спортсмена и тренера внезапно упали во время игры, после чего 108 из них погибли.

Также напомним, что игрок сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен, который из-за остановки сердца потерял сознание во время матча Евро-2020 12 июня, был реанимирован прямо на поле. Его удалось вернуть к жизни после одной дефибрилляции.

Помимо этого, в Калининградской области России во время товарищеского матча любительских команд по футболу погиб голкипер одной из них. В поединке калининградской "Балтики-М" и "Красной Звезды" из Советска вратарь последней Александр Шишмарев внезапно скончался после травмы.