В четверг, 10 февраля, в Кривом Роге, где планируют за миллиард реконструировать аэропорт, под зданием горсовета прогремел взрыв. Из мэрии эвакуировали людей, там ищут взрывчатку.

Об этом пишет "Обозреватель".

По данным ГСЧС, курьер "Новой почты" привез в горсовет посылку, из которой пошел дым. На место вызвали правоохранителей и спасателей. Предмет взорвали взрывотехники, взрывчатки в коробке с посылкой не оказалось.

Также СМИ публикуют момент контролируемого взрыва коробки под зданием горсовета Кривого Рога.

Ранее мы писали, что в России взрыв прогремел на территории женского монастыря в Серпухове. Инцидент произошел рано утром 13 декабря. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство.

Также мы сообщали, что в Днепре правоохранители задержали 49-летнего жителя города за ложное сообщение о минировании Верховной Рады.

Кроме того, "Страна" писала о том, что в Харькове 57-летний мужчина пришел на одну из станций метро, оставил там картонную коробку, и заявил, что в ней бомба.