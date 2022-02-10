В переживающем экономический и политический кризис Ливане, где в мае будут голосовать за новый парламент, набирает обороты предвыборная кампания украинско-французского предпринимателя Омара Арфуша, штаб которого возглавил его брат, известный украинский телеменеджер Валид Арфуш.

Омар Арфуш, который намеревается по итогам выборов стать премьер-министров Ливана, официально представил свою партию "Третья Республика" на учредительной конференции в Бейруте.

Мероприятие транслировалось в эфире популярного ливанского канала MTV, в нем участвовали топ-лица Европы - французский сенатор Натали Гуле, известный борец с коррупцией, адвокат Уильям Бурдон, председатель военного комитета ЕС генерал Клаудио Грациано.

"Арфуш баллотируется с решительной программой борьбы с коррупцией наследственной элиты, которая поставила Ливан на колени, возвращения украденных активов и новой сделкой со странами Персидского залива", - сказала Гуле.

Генерал Грациано также поддержал Арфуша.

"Грациано обещает Ливану помощь, если победит "Третья республика". Это очень редкий случай, когда военный на самой высокой должности участвует в политическом мероприятии. Адвокат Бурдон очень сильно критиковал нынешних ливанских политиков, назвал их мафией. Он - основатель юридической организации, которая конфискует имущество диктаторов и коррупционеров по всему миру. Вместе с французским финансовым трибуналом он конфисковал деньги в банках, машины, дома в африканских странах и продали с аукциона", - сказал "Стране" Арфуш.

Арфуш официально учредил в Бейруте свою партию "Третья республика"

В программе Арфуша - отказ от распределения политических должностей по этноконфессиональному принципу (сейчас посты поделены между христианами и мусульманами по квотам), прямые выборы президента (сейчас его выбирает парламент), возвращение награбленных ливанской элитой средств.

Арфуша, по его словам, поддерживает ливанская молодежь, вышедшая на улицу в октябре 2019 года с требованиями смены "вечных" элит.

Участники "Октябрьской революции" планируют вместе в Арфушем сформировать кабинет "технократов", начать борьбу с коррупцией и провести масштабные экономические реформы в Ливане, где, по данным Всемирного банка, более половины населения страны живет за чертой бедности, а резкое падение покупательной способности местной валюты больно ударило по большинству рабочих и служащих.

В планах Арфуша - создание Верховного суда Ливана по борьбе с коррупцией среди судей, а также независимой полиции и Высшего совета по прозрачности, который будет следить за новыми чиновниками, лишать статуса и преследовать в судебном порядке, если их вина будет доказана.

В Ливане повсюду - предвыборные билборды Арфуша

"Омар - первый ливанский эмигрант, который участвует в парламентских выборах в Ливане. Ливанцев в мире насчитывается около 16 миллионов, из них всего 4 миллиона проживает в Ливане, большинство выехало в поисках лучшей жизни", - сказал "Стране" Валид Арфуш, глава предвыборного штаба.