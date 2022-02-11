Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило расследование по делу экс-директора ГП "Оператор рынка", бывшего члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Владимира Евдокимова, которого подозревают в завладении 2,15 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

По версии следствия, Евдокимов на протяжении 2019-2020 годов злоупотреблял служебным положением и незаконно завладел средствами ГП "Оператор рынка" на общую сумму более 2,15 млн. гривен. Сделал он это, издавая приказы о выплате поощрительных выплат в виде премий, поощрений и надбавок.

О подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч. 5 ст. 191 УК Украины, Евдокимову сообщили в декабре 2021 года.

В НАБУ считают, что собранных материалов в рамках уголовного производства достаточно для начала процесса возмещения ущерба, причиненного предприятию действиями Евдокимова.

"Для этого госпредприятие может подать гражданский иск в рамках уголовного производства. НАБУ неоднократно обращало внимание ГП на необходимость начать этот процесс. Однако иск до сих пор не подан, что противоречит интересам государства, которое теряет возможность своевременного возмещения причиненного имущественного ущерба", - заявили в НАБУ.

Напомним, 8 августа 2019 года НАБУ задержало Владимира Евдокимова по делу о формуле "Роттердам +".

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