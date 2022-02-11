Автопарк, штрафы, электронная очередь. В МВД обновили е-кабинет водителя
В Министерстве внутренних дел представили новый электронный кабинет водителя. Теперь е-кабинет адаптирован для мобильных устройств и максимально защищен от киберугроз.
Об этом сообщает пресс-служба МВД на своей странице в Facebook.
В е-кабинете водителя доступны следующие услуги:
- "Карта водителя" - отражает национальные и международные водительские права,
- "Автопарк" - отражает сведения о транспортных средствах, зарегистрированных физическими лицами, страховом полисе и правильном пользователе, историю регистрации автомобиля,
- "Штрафы" - отражает информацию о штрафах за нарушения ПДД и где пользователи смогут их оплачивать,
- "Электронная очередь" - здесь можно зарегистрироваться в электронную очередь наиболее удобного для вас территориального сервисного центра МВД.
"В течение нескольких недель электронный кабинет водителя будет заполнен услугами. И уже во втором квартале его работа будет полностью восстановлена", - сказано в сообщении.
Напомним, народные депутаты от "Слуги народа" предлагают в 10 раз увеличить штрафы для владельцев элитных авто.
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