В Министерстве внутренних дел представили новый электронный кабинет водителя. Теперь е-кабинет адаптирован для мобильных устройств и максимально защищен от киберугроз.

Об этом сообщает пресс-служба МВД на своей странице в Facebook.

В е-кабинете водителя доступны следующие услуги:

"Карта водителя" - отражает национальные и международные водительские права,

"Автопарк" - отражает сведения о транспортных средствах, зарегистрированных физическими лицами, страховом полисе и правильном пользователе, историю регистрации автомобиля,

"Штрафы" - отражает информацию о штрафах за нарушения ПДД и где пользователи смогут их оплачивать,

"Электронная очередь" - здесь можно зарегистрироваться в электронную очередь наиболее удобного для вас территориального сервисного центра МВД.

"В течение нескольких недель электронный кабинет водителя будет заполнен услугами. И уже во втором квартале его работа будет полностью восстановлена", - сказано в сообщении.

Напомним, народные депутаты от "Слуги народа" предлагают в 10 раз увеличить штрафы для владельцев элитных авто.

Также "Страна" подробно разбиралась, зачем на улицы Украины выходят полицейские "Фантомы" и как они будут штрафовать водителей.